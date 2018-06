"De Spar is mijn tweede thuis geworden" MYRIAM 'VAN DE SCHELLEKES' GAAT VRIJDAG MET PENSIOEN GEERT VAN GHELUWE

23 juni 2018

02u38 0 Ledegem Myriam Dedeurwaerder trekt exact op haar 60ste verjaardag de deur van 'haar' Spar op het Sint-Hubrechtsplein definitief achter zich dicht. "Bijna 40 jaar was ik er beroepshalve actief", stelt de geboren en getogen Winkelse.

"Het lijkt inderdaad bijna een eeuwigheid dat ik in de Spar werk..." steekt de immer goedlachse Myriam van wal. "Een "felle studente" ben ik nooit geweest en de Kortrijkse schoolbanken van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand was ik spuugzat toen ik bijna 17 jaar was.





Via een advertentie in de krant kon ik op 15 april 1975 eindelijk beroepshalve aan de bak in de Roeselaarse Miss Etam. Maar het was helemaal mijn ding niet om te zeggen hoe mooi die kleren wel rond dat lijf van de juffrouw of madam zaten... Gelukkig kon ik via mijn vader Marcel en wijlen ereburgemeester Firmin Debusseré, die in dezelfde Vrijheid & Democratie partij zetelden, aan de slag in de nagelnieuwe Winkelse Unic die op 21 november 1978 de deuren opende. De toenmalige baas en ook al overleden Etienne Ghesquière had voor mij een job als aanvuller van de rekken klaar. De naam veranderde in Nopri en in 1996 ook van eigenaar. Oud-collega Geert Tytgat nam de zaak als "Suprado" over. Nauwelijks open onder Geert zorgde een brand op 11 juli 1996 voor een noodgedwongen renovatie en liefst 8 maanden sluiting. Op 1 april 2009 nam 'de slimsten' van Antwerpen, Luc Janssens, de zaak over, reorganiseerde ze en liet ze op 2 juli 2012 al in faling gaan. Ik zat toen echt in zak en as. Gelukkig kreeg ik op oudejaarsavond van dat jaar een geweldige telefoon met een vraag van de huidige Spar-eigenaars Timo en Sophie. "Kan je bij ons weer "schellekes" komen verkopen achter de verstoog?" lacht Myriam die door de tientallen jaren heen het gezicht van de vleesafdeling achterin de zaak werd.





"Het is voor mij dan ook geweldig dat ik nu die "schellekes" kan geven aan de kleinkinderen van mijn eerste klanten in de jaren 70. In die 40 jaar heb ik bijna 200 collega's de revue zien passeren. Zelf kon ik 'het schip' nooit verlaten om elders te gaan werken want die supermarkt is echt mijn tweede thuis geworden", zegt Myriam die ook bijna 10 jaar lang de job combineerde met die van cafébazin. "In de jaren 90 stond ik samen met mijn partner Danny 'Brozen' Cottijn achter de tapkast van de Germinal waar nu het Arbeidershuis is. We waren toen nog een stuk jonger en de feestjes waren talrijk... Ons café stond bekend voor echte pintendrinkers en heel wat verenigingen hadden er hun vast clublokaal". Of Myriam zal kunnen wennen aan een leven zonder 'haar' Spar was onze slotvraag. "Daar moet je niet aan twijfelen, maar ik passeer er zeker nog vaak om dan zelf te winkelen", weet Myriam die zich voorneemt om meer te fietsen en nog frequenter langs te gaan bij haar ouders die, toevallig of niet, ook op het Sint-Hubrechtsplein wonen.