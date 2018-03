Zware waterschade in twee huizen 06 maart 2018

02u53 0

Een stukgevroren waterleiding in een onverwarmd en onbewoond huis heeft gisteravond zware schade veroorzaakt in twee huizen langs de Rodtstraat. Doordat de collector op de eerste verdieping het begaf en het begon te dooien, stroomde het water door het plafond en de muren naar beneden. De kelder vulde zich, het water stroomde vanonder door de voordeur en sijpelde langs de muur ook binnen in de living en kelder van de buren. Zij alarmeerden de brandweer om de watertoevoer af te sluiten. De schade is groot. (KMJ)