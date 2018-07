Zware stroompanne 04 juli 2018

Een 40-tal straten in Oordegem, Papegem, Erondegem, Vlierzele en Westrem zat dinsdag tussen 8 en 9 uur ruim een uur zonder elektriciteit. In totaal werden bijna 3.000 gezinnen getroffen. De oorzaak van de panne ligt wellicht bij een van de werken in de buurt. (KMJ)