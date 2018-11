Zwaar bronzen beeld gestolen aan kunstgalerij 't Hof Te Puttens KOEN MOREAU

06 november 2018

19u06 0 Lede Het voorbije weekend werd uit de beeldentuin van kunstgalerij ‘t Hof Te Puttens langs de Wichelsestraat in Lede een zwaar bronzen beeld gestolen.

De dieven tilden het beeld ‘In gedachten’ van kunstenaar Jozef Van Acker over een gracht en een weiland langs de Kloosterstraat. Een tweede beeld werd beschadigd naast de gracht teruggevonden. Wie iets verdacht zag of het beeld opmerkt, kan dat laten weten aan de lokale politie via 053/60.64.64.