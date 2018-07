Zomerfeesten met garageverkoop, mini-voetbaltornooi en fietszoektocht Koen Moreau

23 juli 2018

16u45 0 Lede Het kleine Papegem bij Lede houdt dit weekend zijn 51ste zomerfeesten ten voordele van het 'zaalken', het Chiroheem en de kerk. Op het programma: belotting, een mini-voetbal-tornooi, garageverkoop, roofvogelshop en fietszoektocht.

Start vrijdagavond 27 juli om 20 uur met een grote belotting. Zaterdag zorgt Chiro Sint-Lutgardis Papegem voor een mini-voetbaltornooi op het speelpleintje. Ploegjes van vijf voetbalspelers betalen 30 euro per ploeg, ontvangen twee gratis drankkaarten en een gratis fles bier. Inschrijven via chiropapegem@gmail.com. Van 9 tot 17 uur kan je voor een garageverkoop terecht in de Benedenstraat, Bovenstraat, Putbosstraat, Blokstraat, Papegemstraat en Sint-Machariusstraat. Een roofvogelshop, barbecue, plantenverkoop en de aanwezigheid van drank- en eetstanden zorgen voor het tikkeltje meer. Nadien kan ieder die dat wil vanaf 18 uur aanschuiven aan de barbecue. Om 20 uur treedt 't Klein Muziekske op. Zondag kan je van 14 tot 15 uur starten voor een fietszoektocht. Om 20.30 uur wordt voor een muzikale afsluiting gezorgd. Jongelui kunnen doorlopend terecht op een springkasteel. Voor hongerigen zijn er doorlopend frieten en oliebollen te krijgen.