Zeeuwse Ricky wil Denderstreek en Vlaanderen veroveren: eerste optreden in Ninove

03 december 2018

18u05 2 Lede De uit Zeeuws-Vlaanderen afkomstige charmezanger Zeeuwse Ricky slaat binnenkort zijn tenten op in de Denderstreek. “Mijn vrouw is afkomstig van Erpe en binnenkort verhuizen we naar Lede”, vertelt hij. Op zondag 23 december treedt hij met ‘Kerstrock’ al op in Ninove.

Ricky Overwijk leerde zijn echtgenote Heidi Eyckmans kennen door de muziek. “Tijdens een optreden 13 jaar geleden in Bredene leerde ik haar kennen als de helft van The Dreamsisters. Ik viel als een blok”, vertelt de zanger die net zijn nieuwe cd ‘Kerstrock’ lanceert. Na enkele jaren Nederland en het Spaanse Benidorm keerde Heidi samen met haar Ricky terug naar haar heimat. “Sinds kort wonen we in de Nieuwstraat in Lede. Volgend jaar zullen daar achter de nachtwinkel een winkeltje openen met schoolartikelen en snuisterijtjes, maar je zal er ook een bakkie koffie en gebakjes kunnen krijgen. Verder wil ik de Ledenaars kennis laten maken met enkele typisch Zeeuwse producten zoals bier, koekjes, snoep en kaas.”

Daar blijft het overigens niet bij. “We starten er ook een feestzaal voor shows met artiesten. Zo moet ik zelf niet te ver weg”, knipoogt de zanger. Start daarvan is gepland eind februari. Toch zingt Ricky al sneller in de Denderstreek. “Heel wat fans wonen in de regio en zij kunnen me al aan het werk zien tijdens de kerstmarkt in Ninove op zondag 23 december van 11 tot 20 uur in zaal De Revue.”