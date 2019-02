Zaakvoerder beeldenfirma in elkaar geslagen om geld te krijgen: dader opgepakt KOEN MOREAU

22 februari 2019

18u35 0 Lede Langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe arresteerde de politie woensdagnamiddag een man met Nederlandse nationaliteit. Die sloeg even voordien in Lede de zaakvoerder van beeldenfirma Keldor in de Spoorstraat in elkaar. Een tweede verdachte kon ontkomen.

“Ik was aan het werk in mijn magazijn op de hoek van de Steenstraat met de Spoorstraat toen twee mannen binnen kwamen en rond keken tussen mijn uitgestalde beelden. Ze waren heel erg geïnteresseerd en wilden ook mijn catalogus inkijken”, vertelt de zaakvoerder. Samen met de twee mannen trok hij daarop naar zijn afgesloten bureel.

“Daar vroeg men geld en ontstond een worsteling. Daarbij kreeg ik twee harde slagen op mijn hoofd en rug, maar ik raakte toch buiten.” De man vluchtte de spoorweg over en de politie werd gealarmeerd. Op basis van het signalement van de wagen met Nederlandse nummerplaat kon die korte tijd later, weliswaar met slechts één inzittende, gestopt worden langs de Oudenaardsesteenweg. De chauffeur, een man met Nederlandse nationaliteit, werd opgepakt.

Waarom precies de zaak in Lede geviseerd werd, is niet duidelijk. “Ik ben vooral actief in export, maak weinig reclame en had die mannen nog nooit gezien. Ik vermoed dan ook dat ze hier toevallig passeerden en zo - net zoals enkele jaren geleden bij juwelier Sabbe in de Nieuwstraat - op het idee kwamen. Helaas eindigde het voor de juwelier heel wat minder goed, dus ik prijs me gelukkig”, besluit de zaakvoerder.