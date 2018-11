Yentl Keppens (14) gaat voor zijn derde prinsentitel en titel van jeugdkeizer KOEN MOREAU

20 november 2018

18u25 0 Lede De zoon van wijlen carnavalsprins Bart ‘De Kleinen’ Keppens die in 2009 overleed, gaat in 2019 voor zijn derde titel als jeugdprins van Lede.

Yentl (14) behaalde in 2016 voor het eerst de titel van jeugdprins als eerbetoon voor zijn overleden vader. In 2017 deed hij dat nogmaals over en na een pauze van een jaartje is hij ook voor 2019 kandidaat jeugdprins. Een derde overwinning - en die kans is groot want er blijken ook dit jaar geen tegenkandidaten op te dagen - zal de knaap meteen een keizerlijke titel opleveren.