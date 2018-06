Wrevel door politiek debat jeugdraad 20 juni 2018

Jong N-VA Lede is niet tevreden met de organisatie van het politiek debat door de jeugdraad. "We gaven in december al aan hieraan te willen meewerken. Intussen is de organisatie gestart, maar werden wij als Jong N-VA, nochtans een volwaardig lid van de jeugdraad, niet uitgenodigd om mee te werken", vertellen Saartje Heymans en Gaëtan Van Impe. "We begrijpen dat men vreest dat onze inbreng als partijdig zou beoordeeld worden, maar graag hadden we als elke andere verenigingen drie vragen aan de moderator voorgelegd waarna die dan nog kan bepalen of ze voldoende relevant zijn." Partijgenoot en fractieleider Jan Lievens heeft het over politieke discriminatie. "We zullen de bevoegde schepen interpelleren." (KMJ)