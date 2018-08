Word Plantjesverkoper en help mee kanker te bestrijden Frank Eeckhout

15 augustus 2018

De plantjesploeg uit Lede zoekt vrijwilligers voor het Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker op 14, 15 en 16 september.

“Het is hartverwarmend om te zien hoe jong én oud zich engageren tijdens het Plantjesweekend. In 2016 verkochten we 800 plantjes in onze gemeente, in 2017 waren dat er al nagenoeg 900 en dit jaar hopen we 1.000 plantjes te verkopen. Zo zouden we 7.000 euro inzamelen", becijfert Plantjeskapitein Arnaud Zonderman.

Wie geïnteresseerd is neemt contact op met Arnaud Zonderman via azonderm@gmail.com. De opbrengst van het Plantjesweekend gaat naar verschillende steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten. Zo worden er onder meer speciale activiteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren met kanker. Een deel van de opbrengst gaat naar palliatieve zorg en lotgenotengroepen.