Woningprijzen nemen hoge vlucht Frank Eeckhout

15 augustus 2018

11u10 0

De woningprijzen zijn in Lede de voorbije zes jaar met maar liefst 37,5% gestegen. Daarmee is Lede de zesde grootste stijger in Vlaanderen. "Vooral de nabijheid van een station, de E40 en grote winkels doet de vraag naar woningen toenemen", stelt Koen De Mulder van Immo De Ras vast.

Het aantal gemeenten in Oost Vlaanderen waar een gemiddelde woning meer dan 300.000 euro kost, neemt toe. Vooral rond Gent, in Lovendegem, Nevele, Lochristi, Melle, Merelbeke, De Pinte en Nazareth lopen de prijzen op tot fors boven 300.000 euro. Met een gemiddelde van 280.100 euro voor een woning, is Lede aan een inhaalbeweging bezig. Jonge gezinnen die op zoek gaan naar een betaalbare woning, worden steeds verder weg van de stad gedreven en komen in gemeenten zoals Lede terecht.

Een van de redenen voor de forse stijging van de woningprijzen is de ligging. "Lede heeft een landelijk karakter maar ligt slechts op een boogscheut van Aalst. Er is de nabijheid van de E40 en Lede heeft een eigen station. Ik hoor mensen vaak zeggen dat ze nog een zitplaats hebben op de trein als ze in Lede opstappen om naar hun werk te sporen in Brussel. Wie in Aalst opstapt, moet vaak al rechtstaan. Dat beetje extra comfort doet gezinnen kiezen voor woning in Lede", ervaart Koen De Mulder.

De vraag naar woningen in het centrum van Lede komt er ook omdat heel wat zestigers hun woning verkopen. "Veel van die mensen hebben gebouwd in de landelijke deelgemeenten. Om hun oude dag voor te zijn, zakken ze af naar het centrum van de gemeente. Daar hebben ze alles binnen handbereik waardoor ze geen grote afstanden meer hoeven af te leggen. En dat ons centrum zo'n groot aanbod heeft, is ook een aantrekkingspool voor jonge gezinnen. Er is een bloeiend verenigingsleven, er zijn voldoende sportfaciliteiten, je hebt er zowel kleine winkels als grootwarenhuizen en er is keuze genoeg om de kinderen naar school te sturen."

De grote vraag naar woningen in Lede zorgt er dus voor dat de prijzen een hoge vlucht genomen hebben. "Dat is het spel van vraag en aanbod. Als het aanbod klein is en de vraag hoog, gaan de prijzen stijgen. Omgekeerd dalen de prijzen. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven", besluit De Mulder.

Volgens experten is het de taak van de gemeente om de woningprijzen onder controle te houden. "Voldoende aanbod aan sociale woningen, lage onroerende belastingen, slimme reglementering en eigen gemeentelijke projecten om centrumgebieden te ontwikkelen, zijn de sleutels om de prijzen op de lokale woningmarkt onder controle te houden. Maar uiteindelijk is de impact van de politiek ook beperkt. Op veel factoren zoals de lage rente heb je geen vat. Je kan als gemeente wel een duwtje in de rug geven, maar uiteindelijk speelt toch de wet van vraag en aanbod", klinkt het.