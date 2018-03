Woning vol rook 23 maart 2018

Een brandende vuilnisbak in een huis langs Hoging in Oordegem werd donderdagochtend maar net op tijd opgemerkt dankzij een aanwezig brandalarm. Bij aankomst van de eigenaar en de brandweer, die door de wegomleggingen voor de gelijktijdige werken aan de Grote Steenweg N9 en spoorwegbrug flink wat langer onderweg waren, bleek de woning al volledig gevuld met rook. Oorzaak was een smeulende vuilnisbak die vermoedelijk vuur vatte door een sigaret. De brand nam gelukkig geen uitbreiding waardoor niemand gewond raakte en grondig verluchten volstond. (KMJ)