Wissel verkeersborden voor wijziging voorrangsregeling moeilijker dan gedacht: na foute borden nu bord ondersteboven KOEN MOREAU

11 april 2019

17u33 2 Lede Het wijzigen van de voorrangsregeling in Lede loopt allesbehalve vlot. Na de foute borden en in het midden van de stoep geplaatste borden is nu ook een verkeersbord opgedoken dat op zijn kop hangt.

Over het afschaffen van de voorrang van rechts op de belangrijkste verbindingsbanen werd jaren gepalaverd. Dergelijke ingreep moest grondig worden voorbereid. Helaas verloopt de invoering op zijn zachtst gezegd met horten en stoten. In plaats van voor een vaste datum van wijziging te kiezen, wordt elk traject afzonderlijk opengesteld zodra de borden vervangen en belijningen geschilderd zijn. Vorig week bleek al dat ondanks alle voorbereidingen toch nogal wat fouten werden gemaakt. In die mate dat CD&V Lede via haar Facebookpagina vorige week bekendmaakte dat “eenmaal alles geplaatst is, we samen met de diensten een rondgang zullen maken om te zien wat nog moet gecorrigeerd worden”.

Naast de foute verkeersborden aan het kruispunt Prison, waarop melding wordt gemaakt van enkel een zijstraat aan de rechterzijde, en het verkeersbord te midden het voetpad in de Putbosstraat in Papegem blijkt nu in de Watermolenstraat in Wanzele een bord op zijn kop te hangen. Het bord dat moet aantonen dat de hoofdbaan een bocht naar rechts toont, toont daardoor dat de hoofdbaan van de Hofstraat naar de Wanzelekouter loopt.

Helaas alweer een bordje dat mag worden gecorrigeerd.