Winterwandeling Hoop In De Toekomst en Kerst-Sneukelwandeling Gezinsbond KOEN MOREAU

17 december 2018

16u35 0 Lede Voor een gezellige winterwandeling in groep door kouters en straatjes, moet je dit weekend in Wanzele zijn.

Vrijdagavond 21 december start om 20 uur aan Hoop In De Toekomst een winterwandeling. Deze telt een tussenstop en eindigt rond 23 uur. Iedereen is welkom en deelnemen is gratis. Zondag 23 december is er een kerst-sneukelwandeling van ongeveer zes kilometer door de Gezinsbond. Starten hiervoor kan tussen 13.30 en 14.30 uur in de Vrije Basisschool. Daar is ook de kerstman present. Deelnemers betalen 5 euro. Kinderen 4 euro. Leden van de Gezinsbond krijgen 1 euro korting. Info en inschrijven bij krisderick@telenet.be.