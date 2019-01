Winter-BOB betrapt 2 dronken chauffeurs en 5 chauffeurs zonder rijbewijs KOEN MOREAU

28 januari 2019

06u58 0 Lede De lokale politie van Erpe-Mere/Lede controleerde het voorbije weekend als afsluiter van de ‘Winter-BOB-campagne’ 420 passanten.

Slechts twee bestuurders legden een positieve ademtest af en moesten hun rijbewijs inleveren. De agenten stelden echter een resem andere overtredingen vast. Meest voorkomend waren technische gebreken aan het voertuig (19), een vervallen keuringsbewijs (5) en het niet dragen van de gordel (5).

Minstens even opvallend: vijf bestuurders beschikten niet over een rijbewijs. In een geval was het rijbewijs eerder ingehouden door de politie. Verder werd nog een chauffeur betrapt met een vervalste nummerplaat, bleken twee anderen te bellen achter het stuur en was een iemand niet in orde met de rij- en rusttijden.