Winkeldief betrapt Koen Moreau

16 juli 2018

11u32 1

Vorige week werd tot twee maal toe een winkeldief in de kraag gevat in het Carrefour-warenhuis op het dorp van Lede. De politie stelde proces verbaal op en onderzoekt of de betrokkene verantwoordelijk is voor andere gelijkaardige feiten.