Winkeldief betrapt in Carrefour 17 juli 2018

02u48 0

In het Carrefour-filiaal in Lede werd vorige week tot twee keer toe een winkeldief gevat. De politie stelde telkens een proces-verbaal op en onderzoekt of de verdachte ook verantwoordelijk is voor andere gelijkaardige feiten. Het is niet duidelijk wat de dief probeerde te stelen.





(KMJ)