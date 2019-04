Wijziging voorrangsregeling voltooid: voortaan voorrang op alle hoofdwegen KOEN MOREAU

12 april 2019

17u39 0 Lede De operatie om de voorrang van rechts af te schaffen op de belangrijkste verkeersassen in Lede is voltooid.

“Sinds vrijdag is de voorrang van rechts op de lokale hoofdwegen in Lede afgeschaft”, laat de gemeente weten. In totaal werden 92 kruispunten en 33 straten aangepakt. Op alle andere plaatsen in Lede blijft de voorrang van rechts wel van toepassing. Het betreft dus geen algemene aanpassing.

Voor de volledigheid geven we hierbij nogmaals we wegen die gewijzigd werden:

01. Oordegemkouter – Molenhoek – Smetlededorp – Schildekensstraat – Smetledestraat – Hofsmeer – Hoogledezijdestraat – Rijststraat – Reymeersstraat – Grotekapellelaan.

02. Hoging – Zwaanstraat

03. Stichelendries

04. Klinkaard – Speurtstraat – Oordegemdorp

05. Oud-Smetlede – Kapellenhoek

06. Serskampstraat

07. Papegemstraat – Essestraat – Langehaag

08. Bredestraat – Watermolenstraat

09. Ommeganglaan

10. Dr. Moenslaan – Olmendreefrede – Broeder De Saedeleerstraat – Steenstraat

11. Spoorstraat

12. Poortendriesstraat – Ronkenburgstraat - Suikerstraat