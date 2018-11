Wijziging voorrangsregeling blijft uit: opnieuw zware klap aan kruispunt Prison KOEN MOREAU

09 november 2018

18u23 3 Lede Op het kruispunt Prison in Wanzele gebeurde vrijdagnamiddag rond 15 uur opnieuw een zware botsing. Dit keer raakte niemand zwaar gewond, maar het ongeval illustreert andermaal dat de al jaren beloofde wijziging van de voorrangsregeling er dringend moet komen.

Een bestuurder die vanuit Impe rechtdoor richting Wanzele wilde rijden, knalde vrijdagmiddag rond 15 uur zonder vertragen in de flank van een wagen die vanuit Lede richting Oordegem reed. De klap was zo hard en de aangereden wagen 180° draaide waardoor de wagen een twintigtal meter verderop met de neus richting Lede tot stilstand kwam. Een ziekenwagen kwam ter plaatse, maar de inzittenden liepen enkel wat blauwe plekken en kneuzingen op.

“Wellicht had de andere bestuurster door de werken op het kruispunt met de Guchtstraat geen wagens verwacht”, aldus de aangereden automobilist. Volgens omwonenden wordt de voorrangsregeling op het bewuste kruispunt sinds de werken nog meer genegeerd.

Het kruispunt Prison is al jaren een zwart punt met een heel groot aantal ongevallen. Het invoeren van enkele rijrichting in Wanzelekouter richting Wanzele verbeterde de situatie al wat, maar het gemeentebestuur blijft talmen om, zoals al in 2015 beloofd werd, van de baan Lede-Smetlede-Oordegem een voorrangsweg te maken.