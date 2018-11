Werken niet klaar en nieuwe werken: doortocht Lede-Oordegem blijft afgesloten tot eind november KOEN MOREAU

09 november 2018

08u42 0 Lede Het traject Lede-Oordegem blijft voorlopig afgesloten. De werken aan de Reymeersstraat zijn niet tijdig klaar waardoor de weg niet opengesteld werd. Van maandag 19 tot en met vrijdag 30 november is er wegens werken bovendien geen verkeer mogelijk over Smetlededorp.

Oorspronkelijk zou de Reymeersstraat vandaag, vrijdag 9 november, opnieuw opengesteld worden. Die timing werd niet gehaald. “Bij het testen van de riolering in de Reymeersstraat is gebleken dat bijkomende herstellingswerken noodzakelijk zijn. Pas na de herstelling kan het asfalt aangebracht worden”, laat de gemeente weten. Een timing wordt niet genoemd, maar eens die werken voltooid raken is het leed nog niet geleden. Verkeer tussen Oordegem en Lede moet door werken aan Smetlededorp van maandag 19 tot en met vrijdag 30 november gedurende veertien dagen omrijden langs Papegem.