Werken aan kruispunt Wichelsesteenweg-Vijverstraat

26 maart 2019

Vanaf dinsdag 27 maart zijn er werken aan het door verkeerslichten geregelde kruispunt vlakbij de Markt in Lede.

Doorgaand verkeer op de steenweg blijft mogelijk. De aftakkingen naar Vijverstraat en Rammelstraat worden wel gesloten. Van de steenweg naar die straten of omgekeerd gaan is niet mogelijk. Verkeer wordt omgeleid via Vijverstraat en Meirveld enerzijds en via Rammelstraat anderzijds. Het einde van de werken is voorzien tegen maandag 1 april.