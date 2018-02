Wateronderbreking treft heel wat straten 14 februari 2018

De voorziene werken aan de drinkwatervoorziening aan de Grote Steenweg in Oordegem veroorzaakten gisteren flink wat meer hinder dan voorzien. In heel wat andere straten kwam er nauwelijks of geen water uit de kraan. Dat was onder meer het geval in Oordegemdorp, de Speurtstraat, Dr. Prieelslaan, Klinkaard, Molenhoek, Smetledehoek, Stichelendries, Wijde Wereld en Dries. (KMJ)