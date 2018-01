Waterlek en verstopte riolering 02u49 0

Een breuk in de waterleiding zorgde maandagochtend voor heel wat overlast in de Bremenhulweg in Lede. Bewoners die omstreeks half vijf opmerkten dat er water in hun kelder begon te lopen, verwittigden de brandweer. "Bij verder nazicht bleek het water van onder de voordeur bij de buren te lopen. Daar stond de hele kelder en benedenverdieping onder water door een breuk in de waterleiding", vertelt luitenant Peter Dreelinck van brandweerpost Lede. De brandweer pompte de kelder leeg en ruimde doorweekte tapijten op. Watermaatschappij Farys kwam het lek herstellen. In de namiddag kwam de Langeweestraat deels blank te staan door twee verstopte waterslikkers. De brandweer maakte die manueel vrij. (KMJ)