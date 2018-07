Waterlek en (loos) brandalarm 03 juli 2018

02u52 0

In de Nerumstraat in Lede werd zaterdag rond middernacht even gevreesd voor een brand. Het brandalarm van een woning trad in werking waardoor geen risico werd genomen. Bij aankomst van de brandweer arriveerden ook de eigenaars. Uiteindelijk bleek er niets aan de hand. Maandagochtend dichtten de pompiers in Serskamp een waterleiding die het begaf onder een spadesteek. 's Middags rukten ze nogmaals uit voor een afvalbrandje in de Krijgelstraat in de Bruinbeke (Schellebelle). (KMJ)