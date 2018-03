Wagen slipt op ijsplek: wielertoerist aangereden 06 maart 2018

Een wielertoerist die op het fietspad naar Smetlede fietste, heeft maandag verschillende breuken opgelopen.





De wielertoerist werd rond 7.30 uur door een slippende wagen frontaal aangereden. Oorzaak was een grote ijsplek in de Hoogledezijdestraat tussen Smetlede en Lede ter hoogte van Interieur Impens.





De wagen die richting Lede reed, kwam uiteindelijk tot stilstand in een voortuin aan de overzijde van de weg.





Meteen na het ongeval gingen nog verschillende wagens aan het schuiven. De politie sloot daarop een rijstrook af en vorderde een strooiwagen van de gemeente. Vrijdagavond ging amper honderd meter verderop ook al een wagen aan het slippen. Die wagen belandde net naast een verlichtingspaal in de gracht. (KMJ)