Wagen gevandaliseerd 08 februari 2018

In de Reymeersstraat in Lede werd het afgelopen weekend zwaar vandalisme gepleegd aan een wagen die geparkeerd stond op de parking van het psychiatrisch ziekenhuis Ariadne, voorheen Zoete Nood Gods. De ruitenwissers werden vernield en de voorruit werd ingeslagen. Wie iets zag, kan vrijblijvend contact opnemen met de politie via 053/60.64.64. (KMJ)