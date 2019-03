Wagen botst tegen andere wagen en knalt tegen gevel in Vijverstraat KOEN MOREAU

07 maart 2019

18u53 0 Lede De Vijverstraat in Lede was donderdagavond na een ongeval ter hoogte van de Dwarsstraat een hele poos afgesloten.

Een 72-jarige man die de Vijverstraat naar beneden reed, schampte iets voor 18 uur een BMW die net rechts de Dwarsstraat kwam uitgereden. De man verloor daarop wel de controle over het stuur waardoor zijn wagen aan het slingeren ging en hij met iets verderop tegen een gevel reed. De slag was zo hevig dat de airbags geactiveerd werden en de voorruit barstte. De chauffeur werd totaal van de kaart met een ziekenwagen naar het Aalsters Stedelijk Ziekenhuis gevoerd. De brandweer kwam ter plaatse om brokstukken en olie te ruimen. Tijdens de opruimwerken en de vaststellingen was de Vijverstraat afgesloten voor het verkeer. De oorzaak van het ongeval is onduidelijk. Op het kruispunt is voorrang van rechts van toepassing.