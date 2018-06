Waarschuwingsborden voor herten en reeën aan Sparrenhof 11 juni 2018

02u25 0 Lede De vallei van de Serskampse beek doet het zo goed dat er in Smetlede recent waarschuwingsborden geplaatst werden voor overstekende reeën en herten. "In augustus is het bronsttijd en dan krijgen de dieren geregeld het zot in de kop."

De reeënpopulatie in onze streek neemt de laatste tien jaar fel toe. Terwijl de eerste dieren van verderaf kwamen, gedijen de dieren intussen rustig in de talrijke natuurgebieden zoals Honegem en de vallei van de Serskampse beek. Voor wandelaars en fietsers blijven ze wel zo goed als onzichtbaar.





"Het gaat om heel schuwe dieren die enkel tijdens de bronst in augustus en september het zot in hun kop krijgen als ze achter een geit aanzitten", vertellen natuurconservator Peter D'Hondt en Yvette Saerens van Natuurpunt Lede.





Ontsnapt of uitgezet

Tijdens het jachtseizoen steken opgeschrikte dieren ook al eens een straat over. Herten leven in principe enkel in de Ardennen. "Op natuurlijke wijze komen ze hier niet, maar toch vonden we recent sporen in het Paellepelbos in Wetteren-Boskant die mogelijk van een afkomstig zijn. Meer dan waarschijnlijke betreft het ontsnapte of uitgezette dieren", meent boswachter Reinhart Cromphaut van het Agentschap Natuur en Bos.





De man benadrukt dat de dieren nog niet officieel waargenomen zijn.





"Die kans is ook klein, aangezien reeën en herten zich sterk verschuilen."