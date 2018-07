Vrt-journalist Johan De Ryck betreedt politieke toneel Koen Moreau

30 juli 2018

12u00 3 Lede Amper één dag na zijn laatste nieuwsbulletin en een maand voor zijn officiële pensioen, heeft radiostem en journalist Johan De Ryck uit Wanzele bekendgemaakt dat hij lijstduwer wordt voor 'De Coöperatie'.

'De Coöperatie' is een nieuw politiek project van schepen Dirk Rasschaert, Stephanie Camu en Jan Huib Nas. Bedoeling is om in Lede meer te betekenen dan louter op politiek vlak. "Een visie die me ligt", zegt De Ryck. "Zelf ben ik altijd een linkse liberaal geweest."

Met zijn beslissing treedt De Ryck, die jarenlang achter de schermen actief was voor Open Vld Lede, uit de schaduw. "Voor mijn pensioen was dit ondenkbaar, maar nu wil ik me volop ten dienste stellen."

Door de beslissing van De Ryck verdwijnen de debatten van 'Lee Matinee' wellicht definitief. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zal hij ook geen politieke debatten modereren.