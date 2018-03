Vrouw (31) bevangen door CO 03 maart 2018

De 31-jarige Sofie Keppens werd vrijdagnamiddag met een zware CO-vergiftiging gevonden in de badkamer van haar huis langs de Keiberg in Lede. "Ik vond haar net op tijd en sleurde haar meteen naar buiten", zegt echtgenote Kelly Van Langenhove. Ze legde Sofie op de zetel, belde de 100 en opende de achterdeur. "We hebben beslist de bewusteloze vrouw buiten te dragen en de andere bewoonster en huisdieren te evacueren", vertelt brandweerluitenant Peter Dreelinck. De vrouw werd onder begeleiding van een MUG-team naar het OLV-ziekenhuis in Aalst gevoerd. 's Avonds mocht ze naar huis. De vergiftiging was het gevolg van een slecht werkende gasdoorstromer. (KMJ)