Vrijspraak voor afpersing 14 februari 2018

02u49 0 Lede Zowel Boulayoun A. en Danny D.S. zijn allebei vrijgesproken voor de afpersingen van een jongeman.

De feiten vonden plaats in de zomer van 2016. Een van hen 'ontvoerde' de jongeman aan zijn woning en nam hem mee naar Lede. Daar werd hij vastgebonden aan een stoel en urenlang geslagen. Pas 's avonds kon hij volgens het parket ontsnappen. Dat nadat de beklaagden hem in Mechelen hadden afgezet om geld uit de bankautomaat te gaan halen. Mogelijk ging het om een afrekening.





Vrijspraak

Het slachtoffer had een auto gekocht van een van de beklaagden en liet de nummerplaten erop staan. De wagen werd gezien bij een poging tot overval op een apotheek, was betrokken bij een ongeval en werd verschillende keren opgeschreven door de politie. Hierdoor kwam een van de beklaagden steeds in de problemen bij de politie. De verdediging betwiste de feiten. Zij vroegen en kregen de vrijspraak. Of het parket in beroep zal gaan tegen het vonnis, is nog niet gekend.





(TVDZM)