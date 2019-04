Vriendenkring Brandweerpost Lede steunt Chiro Lede en Welzijnsschakels Lede met cheques van 600 euro KOEN MOREAU

03 april 2019

07u51 0 Lede Dat de brandweermannen van Lede niet alleen in daden te hulp springen, is nu ook duidelijk voor Chiro Nele Lede en Welzijnsschakels Lede.

De vriendenkring van de brandweerpost van Lede besloot beide organisaties een financieel duwtje in de rug te geven. “We kiezen elke jaar een goed doel om te steunen en aangezien er dit jaar geen editie van Fire for Life is, besloten we het dichter bij huis te zoeken”, vertellen brandweermannen Igor Vandenhaute, Ides De Smet en Luc Crabbe. Daardoor kregen de Chiromeisjes van Lede een mooi extra zakcentje voor hun geplande bouwwerken en kreeg armoedevereniging Welzijnsschakel eveneens wat extra middelen.

“Geld dat goed van pas komt voor onze groenten- en fruitverkoop waarbij we alles aanbieden aan 60% van de prijs”, aldus Patricia Malfroy en Sindy Rottiers van Welzijnsschakel na in ontvangst name van een cheque van 600 euro. Chiroleidsters Eva Raes en Mabelle Roggeman - ietwat ontgoocheld omdat de kazerne van Lede niet over een paal beschikt - kregen een gelijkaardig bedrag overhandigd. Als dank trakteerden zij samen met nog meer Chirogeweld de hongerige pompiers na hun maandagavondoefening met spaghetti.