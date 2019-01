Vrachtwagen verliest pakken rotswol langs Grote Steenweg: warm werkje voor brandweer KOEN MOREAU

22 januari 2019

18u32 2 Lede De brandweer ruimde dinsdagavond rond 18 uur een grote hoeveelheid rotswol op langs de Grote Steenweg in Oordegem.

Dat was het gevolg van een ladingverlies door een vrachtwagen in de buurt van het kruispunt met de Stichelendries. Brandweermannen uit Lede en Aalst beveiligden de situatie en haalden alles van de weg. Die klus was in een half uurtje geklaard.