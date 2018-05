Vrachtwagen verliest lading glas 03 mei 2018

In de Kapellenhoek in Smetlede verloor een Luxemburgse vrachtwagen met aanhangwagen woensdagochtend omstreeks 10 uur een lading glas. Wellicht probeerde de chauffeur via de N9 de file op de E40 te vermijden en moest hij door de werken aan de Grote Steenweg via Smetlede en Wetteren omrijden. In een verkeerd ingeschatte bocht ging de lading aan het schuiven, waardoor een massa glasscherven op de rijbaan vielen. De schade was aanzienlijk. Niemand raakte gewond. Brandweerpost Lede veegde het glas van de baan. Daardoor was ook hier flink wat hinder voor het verkeer. (KMJ)