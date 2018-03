Vrachtwagen tegen huis na fout manoeuvre 19 maart 2018

Na een fout manoeuvre is zondagmiddag rond 16.30 uur een vrachtwagen tegen een balkonnetje van een flat In de Zavelstraat in Vlierzele. Door de aanrijding vlak bij de vroegere Shoe Discount kwamen stenen naar beneden. Brandweerposten Sint-Lievens-Houtem en Herzele kwamen de schade opmeten en het balkon stutten. Niemand raakte gewond. (FEL/KMJ)