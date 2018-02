Vrachtwagen beschadigt muur en vlucht 16 februari 2018

02u53 0

Op de hoek van de Kerkewegel en Watermolenstraat in Wanzele is woensdagavond een vrachtwagenchauffeur tegen een muur gereden. De muur raakte zwaar beschadigd, maar de aanrijder stopte niet. Wie iets zag, wordt verzocht tijdens de kantooruren contact op te nemen met de lokale politie via 053/60.64.64. (KMJ)