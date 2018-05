Voorstelling Klimaatactieplan 23 mei 2018

Tijdens een open milieuraad vanavond, woensdag 23 mei, wordt in de vergaderzaal van De Bron in Lede het gemeentelijk milieuactieplan voorgesteld. Dat plan kwam tot stand onder leiding van Solva, de Provincie Oost-Vlaanderen, studiebureau Zero Emission Solutions en Streekoverleg ZOV samen met een intern klimaatteam van gemeentepersoneel en burgerpaticipatie via klimaattafels. De beleidstekst en maatregelentabel worden voorgesteld vanaf 19.30 uur. Iedereen is welkom. (KMJ)