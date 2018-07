Voorrang van rechts verdwijnt op verbindingswegen 11 juli 2018

Alle gemeentelijke verbindingswegen in Lede zullen omgevormd worden tot voorrangswegen. De klassieke voorrang van rechts, die er van toepassing is, verdwijnt. "Die maatregel is enerzijds verplicht op plaatsen waar met subsidies nieuwe fietspaden zijn aangelegd en maakte anderzijds het voorwerp uit van urenlange discussies in de verkeerscommissie", aldus commissievoorzitter Isabelle Derder. De Nieuwstraat wordt omgevormd tot fietsstraat. Filip Bauters (Lede Vlaams en Zinvol) vreest door de maatregel net meer ongevallen. "Onderzoek toont aan dat net onvoorzichtiger gereden wordt. Ik vrees voor doden aan het Prison", aldus de man. Derder nuanceert: "Uiteraard doen we die aanpassing niet van vandaag op morgen en volgt een grote sensibiliseringscampagne. De maximum snelheid werd al beperkt tot 50 km/u." (KMJ)