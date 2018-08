Voormalig topman fraudebestrijding op lijst van Groen Frank Eeckhout

16 augustus 2018

De 63-jarige Jo Maebe uit Lede staat in oktober op de lijst van Groen. Maebe gaf in 2013 zijn zitje in de gemeenteraad nog op en maakt vijf jaar later al een comeback.

"Ik ben al van 1994 politiek actief bij Groen in Lede. Zowel in 2000 als in 2006 en 2012 werd ik verkozen en zetelde ik in de gemeenteraad. In 2013 was dat echter niet meer te combineren met mijn job van arts-inspecteur-generaal RIZIV Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle. Mijn plaats in de gemeenteraad werd ingenomen door Bart Heestermans. Bart heeft dit goed gedaan en ook het gemeentebestuur nam een aantal goede principiële beslissingen zoals de opmaak van een klimaatplan, de ondertekening van een burgemeestersconvenant en het mobiliteitsplan. Het komt er nu op aan die concreet uit te voeren. Mijn ambitie daarbij is om een vernieuwde groep te steunen als lijstduwer. Als ik verkozen ben, zal ik uiteraard mijn mandaat opnemen", belooft Maebe.