Voormalig KSA-leider staat terecht voor dodelijk ongeval op kamp Kim Aerts

20 februari 2019

20u03 0 Lede Een Oost-Vlaamse twintiger riskeert in de politierechtbank vier maanden rijverbod voor een dodelijk ongeval op een jeugdkamp in Lierneux. Simon M., voormalig leider bij KSA Lede, reed in de zomer van 2016 een Limburgse motorrijder overhoop. De vader van vier stierf aan zijn verwondingen.

Het ongeluk deed zich voor tijdens een zaterdag op KSA-kamp in juli in het Luikse. Leider Simon M. reed met passagiers in zijn auto de parking van een frituur af in Lierneux om links af te slaan, maar hij merkte motorrijder Dirk Geunis (50) uit Bocholt niet op. Het kwam tot een aanrijding waarbij de Limburger zijn motorhelm verloor en stierf aan zijn verwondingen. De KSA-leider moest zich oorspronkelijk verantwoorden in de rechtbank in Verviers, maar de zaak belandde uiteindelijk - taalgewijs - op het bord van de Leuvense politierechter. “Ik zeg niet dat hij een roekeloze bestuurder is, maar beklaagde was wel onoplettend. Het ongeval had vermeden kunnen worden door meer voorzichtigheid aan de dag te leggen”, analyseerde de procureur het dossier. De twintiger moest voorrang verlenen en reed tegen lage snelheid de parking af. Volgens een verkeersexpert had de Limburger op zijn motor maar een kwart van een seconde om daarop te anticiperen. “Hij had dus geen schijn van kans”, vervolgde de aanklager. Die liet een maatschappelijke enquête uitvoeren bij de twintiger om te kijken of de man in aanmerking kwam voor gunstmaatregelen.

Werkstraf

De procureur vorderde 3 maanden cel met probatie-uitstel, vier maanden rijverbod en 1.600 euro boete. Volgens het parket kon de celstraf eventueel vervangen worden door een cursus verkeersveiligheid of een werkstraf. Een sanctie die de verdediging ook suggereerde. De aansprakelijkheid voor het fatale ongeluk werd door hen niet meer betwist. “Hij is daar misschien een beetje te voorzichtig geweest. Hoe trager men afdraait, hoe langer het manoeuvre ook duurt. De motorrijder daarentegen zou 60 kilometer per uur hebben gereden terwijl er 50 was toegestaan. Had hij zijn snelheid gematigd, was er geen ongeluk gebeurd”, haalde de advocaat van de twintiger aan. De Limburger verloor zijn helm tijdens de val. Volgens een deskundige was die niet goed vastgegespt. “En dan was hij misschien niet weggekatapulteerd”, aldus de raadsman. Die vroeg om het rijverbod te herleiden tot een minimum en om de werkstraf te kaderen in de jeugdwerking, waar zijn cliënt nog altijd actief is als speelpleinmonitor. De vier examens voor het rijbewijs zal M. sowieso moeten hernemen. Volgende maand kent de twintiger zijn straf.