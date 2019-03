Voorbereidende werken om voorrangsregeling te wijzigen starten volgende week: Voorrang van rechts afgeschaft voor 33 straten en 92 kruispunten KOEN MOREAU

22 maart 2019

15u40 5 Lede Volgende week start de gemeente Lede met aanpassen van verkeersborden en beschildering van het traject Lede-Smetlede-Oordegem. Daarmee wordt eindelijk werk gemaakt van de al lang beloofde maatregelen om enkele zwarte kruispunten veiliger te maken.

Automobilisten die in Lede de baan op gaan, kijken de komende weken best heel goed uit. In een periode van drie weken wordt de voorrang gewijzigd op twaalf belangrijke verkeersassen in de gemeente. Die zullen voortaan altijd voorrang krijgen en om dat duidelijk te maken moeten 33 straten en 92 kruispunten worden aangepast.

Drie weken werk

“Die klus zal drie weken duren en wordt as per as aangepakt”, vertelt schepen van Openbare Werken Robert De Mulder (CD&V). De voorrangsregeling wordt niet op één dag gewijzigd. “Voor de duidelijkheid zal dat pas gebeuren per as, zodra alle straten en kruispunten zijn aangepast.”

Veiliger of sneller

Dat betekent dubbel opletten aangezien het traject Lede-Smetlede-Oordegem eerder zal omgevormd zijn dan pakweg Lede-Hofstade. Of de maatregel ook effectief voor een veiliger verkeer zal zorgen, valt af te wachten. Critici vrezen dat er op de hoofdassen net sneller zal gereden worden, waardoor de impact van verkeersongevallen ook groter zal zijn. De toekomst zal uitwijzen wie gelijk heeft.

Een overzicht:

Volgende trajecten worden voortaan - en ook in die volgorde - voorrangswegen:

01. Oordegemkouter – Molenhoek – Smetlededorp – Schildekensstraat – Smetledestraat – Hofsmeer – Hoogledezijdestraat – Rijststraat – Reymeersstraat – Grotekapellelaan.

02. Hoging – Zwaanstraat

03. Stichelendries

04. Klinkaard – Speurtstraat – Oordegemdorp

05. Oud-Smetlede – Kapellenhoek

06. Serskampstraat

07. Papegemstraat – Essestraat – Langehaag

08. Bredestraat – Watermolenstraat

09. Ommeganglaan

10. Dr. Moenslaan – Olmendreefrede – Broeder De Saedeleerstraat – Steenstraat

11. Spoorstraat

12. Poortendriesstraat – Ronkenburgstraat - Suikerstraat