Voorakkoord tussen Open Vld, N-VA en sp.a? 25 januari 2018

02u43 0 Lede Dat de gemeenteverkiezingen naderen, is al een poos duidelijk in politiek Lede. Blauw zit nu in de hoek waar de klappen vallen, maar opvallend is vooral het stilzwijgen van alle grote partijen. Volgens insiders het gevolg van een voorakkoord.

Ondanks dat het water tussen coalitiepartners CD&V en Open Vld steeds dieper wordt, houdt CD&V de lippen stijf op elkaar om haar meerderheidspartner niet te bruskeren en een eventueel verder besturen te verpesten. Even oorverdovend is de stilte bij oppositiepartijen Sp.a en N-VA. Jan Lievens, fractieleider van N-VA, probeerde op de koop toe tijdens de laatste gemeenteraad te verhinderen dat de discussie over een liberale schepen - die niet in Lede zou wonen - opnieuw opgerakeld werd. Het punt werd zonder veel heisa achter gesloten deuren behandeld, maar achteraf klonk bij nogal wat gemeenteraadsleden dat de bewuste schepen 'zoals gebruikelijk staalhard had zitten liegen'. Ook rond enkele heikele OCMW-dossiers hullen N-VA en sp.a zich opvallend in stilte. Kwatongen stellen dat de reden een voorakkoord - of op zijn minst een strategie - is om samen met de liberale familie te kunnen meebesturen vanaf 2019. "Voor mij is het duidelijk dat zowel sp.a als N-VA blauwe koekjes beloofd kregen om niet te blaffen", meent ook Filip Bauters van Vlaams Belang. De man vraagt zich dan ook af wie in Lede nog oppositie voert. In een reactie liet N-VA weten dat er 'van een voorakkoord of strategie niets aan is'. Bij Open Vld en Sp.a luidt het dat men 'niet wenst niet te reageren op geruchten'. (KMJ)