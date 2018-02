Volkssterrenwacht in de bib 28 februari 2018

02u49 0

Kennismaken met sterren en planeten kan op zaterdagavond 10 maart in en aan de bibliotheek van Lede. Vanaf 19 uur zorgen mensen van Volkssterrenwacht Mira voor een introductie astronomie. Na een uitleg over onze planeet en het helaal waarin ze zweeft, volgt bij goed weer ook een blik door een telescoop. Deelnemers, minimum leeftijd 8 jaar, betalen 3 euro en moeten vooraf inschrijven via www.bibliotheek.lede.be of in de bib. (KMJ)