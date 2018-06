Vogels in schoorstenen 04 juni 2018

02u41 0

Tot tweemaal toe moesten vrijwilligers van brandweerpost Lede het voorbije weekend vogels uit schoorstenen bevrijden. Zaterdagnamiddag was dat het geval langs de Vrijdagmarkt in Lede. Zondag langs de Grote Steenweg in Oordegem. De pompiers waren gelukkig snel terug op hun jaarlijks eetfestijn. (KMJ)