Vlierzele Sportief leert je sporten met een tien weken durende start2run KOEN MOREAU

01 maart 2019

18u48 0 Lede Atletiekclub Vlierzele Sportief, met het Sport.Vlaanderen Putbosstadion langs de Grote Steenweg in Oordegem als uitvalsbasis, daagt iedereen uit om in 10 weken vijf kilometer te leren lopen.

“Ideaal om de pintjes van de Leedse cafés uit te zweten en de taartjes, broodjes en andere lekkere gerechten uit de Leedse eetgelegenheden af te lopen”, luidt het. Een martelkuur wordt het gelukkig niet. “We bouwen in een langzaam tempo op zodat iemand in een periode van tien weken zijn loopvermogen van 0 naar 5 kilometer kan krijgen.” Eerste les is op dinsdag 5 maart om 19 uur. De tweede sessie onder begeleiding is steeds op vrijdagavond om 19 uur. “Daarnaast dien je zelf nog voor een extra weekendtraining te zorgen.” Deelnemers betalen 30 euro voor verzekering en twee begeleide trainingen per week. Betalen bij inschrijving. Meer info: www.vlierzelesportief.be.