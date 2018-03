Vlaams Belang vervelt tot Lede Vlaams en Zinvol 02 maart 2018

03u13 0 Lede De VB-afdeling van Lede verandert het geweer van schouder en trekt op 14 oktober met een open lokale lijst naar de kiezer. "Deze keuze is de enige mogelijkheid om eventueel te mogen meebesturen", vertelt Marc Boterberg.

Sinds 2001 zit Marc Boterberg in de Leedse oppositie. Een kans om mee te besturen kreeg hij nooit. "Met Lede Vlaams en Zinvol willen we ons van het 'cordon' bevrijden", vertelt hij. "We hopen dat met die open lokale lijst de kiezer eindelijk mee kan beslissen en we niet langer genegeerd worden." Een overstap naar N-VA werd niet overwogen. "Die partij heeft nooit met ons willen praten en verdedigt op federaal niveau standpunten en compromissen waar we niet achter kunnen staan."





Focus op drie domeinen

Met de nieuwe lijst gaat het uiteindelijk wel om lokale politiek. "En daar willen we focussen op drie duidelijke domeinen: veiligheid, sociaal engagement en identiteit." Concreet wil 'Lede Vlaams en Zinvol' inzetten op verkeer, trage wegen, duurzame mobiliteit en de problematiek van drugs en vandalisme. Daarnaast wil de partij vooral aandacht schenken aan de toenemende vergrijzing van de bevolking, mensen met een beperking en mensen die het financieel moeilijk hebben. Qua identiteit pleit de nieuwe partij voor betrouwbaarheid en eerlijkheid zodat belastinggeld correct gespendeerd wordt. "Samen met Filip Bauters (ex-N-VA), gewezen rusthuisdirecteur Joris Vanderlinden en ikzelf werken we aan een volle lijst en dat lijkt probleemloos te lukken", besluit Boterberg. (KMJ)