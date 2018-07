Virtueel bezoek aan Impedorp dankzij outdoorscanner Koen Moreau

22 juli 2018

12u13 1 Lede Landmeter Klaas Van Limbergen testte zijn nieuwe outdoorscanner uit op het dorp van zijn woonplaats Impe.

Ietwat in de stijl van Google Streetview kan je door die scan rondwandelen op Impedorp. “De mogelijkheden zijn groot. Vooral het extraatje om tags toe te voegen waarmee je bijkomende info kan geven, is leuk”, vertelt de man. De Google-gigant concurrentie aandoen is niet meteen de bedoeling. “Via een login kan je zelf foto’s maken en toevoegen of voor een interactieve tour zorgen. Perfect integreerbaar met Google.” Van Limbergen ziet vooral opportuniteiten in toerisme, bouw, architectuur, vastgoed, archeologie en erfgoed. Een binnenbezoek aan de kerk is nog niet mogelijk. “Technisch is het mogelijk. Ik heb ook een binnenscanner die al gebruikt wordt voor een immobiliënsite, maar moet dringend eens samenzitten met meneer pastoor”, knipoogt de man.