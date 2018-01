Vijf Belgische kortfilms 02u33 0

TiniTiatief en regisseur Piet Sonck brengen zaterdagavond 20 januari voor het vijfde jaar op rij evenveel kortfilms naar GC De Volkskring in Lede. De deuren openen om 20 uur en om 20.30 uur volgen 'Downside up', 'Saint Hubert', 'Perfect Darkness', 'Boi' en 'Muurduivels' elkaar op.





Wie deze uiteenlopende films wil zien en een woordje uitleg wil horen van de regisseur bestelt voor de zekerheid best vooraf tickets via www.tinitiatief.be. Die kosten 6 euro per persoon. (KMJ)