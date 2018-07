Vierde hittebrand op rij 02 juli 2018

Het bijzonder warme weer heeft gisteravond opnieuw een heidebrand veroorzaakt in de kouter achter de Benedenstraat tussen Papegem en Oordegem. De rookpluim was van ver zichtbaar en dit keer was de brandende oppervlakte heidegras gevoelig groter. Op woensdagavond 20 juni brandde het voor het eerst op die plek. Op zondag 24 en op woensdag 27 juni brandde het een tweede en derde keer. "We merken dat de ondergrond bijzonder warm is, maar kunnen niet anders dan uitvoerig nablussen en een laag schuim aanbrengen", aldus de brandweer.





(KMJ)