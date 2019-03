Vier dagen carnavalspret voor jong en oud in Lede KOEN MOREAU

08 maart 2019

15u24 1 Lede Na grote broer Aalst is het dit weekend de beurt aan de carnavalisten van Lede. Zij zorgen voor een weliswaar kleiner maar wellicht ook fijnere 67ste carnavalsstoet door hun gemeente.

Carnaval start in Lede dankzij de Orde van de Hovaardige Boer traditioneel op zaterdag met kindercarnaval en de verkiezing van het jeugdprinsenpaar. Start om 13 uur in zaal De Bron naast de bib in de Kerkevijverstraat.

Aansluitend volgt om 18 uur voor de jonge carnavalisten de ‘reuze karamellenworp’ uit de ramen van het gemeentehuis op het dorp. Hoofdprijs is het ‘gouden boerken’-juweel geschonken door Prinsenhof en juwelier Bart Oste, maar tientallen andere prijzen maken deze worp bijzonder interessant. Om 20.30 uur is, opnieuw in de Bron, de officiële machtsoverdracht van burgemeester Roland Uyttendaele naar Prins Jouri.

De eigenlijke stoet vertrekt zondag 10 maart om 15.30 uur in de Vijverstraat.

Maandag vieren de carnavalisten nog hun ‘Boerenmaandag’ met bezoekjes aan tal van cafeetjes in gans Groot-Lede.

De prijsuitreiking volgt om 21 uur in zaal De Bron waarna aansluitend op het pleintje tegenover het politiebureau de pop in brand wordt gestoken. Voor de volhouders zijn dinsdagochtend nog koffiekoeken voorzien in het gemeentehuis.